Polémique en NBA : le pivot star des Sixers Joel Embiid filmé en train de consulter des SMS en plein match

Très présent sur les réseaux sociaux, le Camerounais Joel Embiid, qui a fini la rencontre avec 22 points et 15 rebonds, s'est défendu en expliquant que son coéquipier, Amir Johnson, était inquiet pour sa fille, malade : "Ce n'était pas mon téléphone, je n'ai pas vraiment réfléchi, j'ai juste regardé parce qu'il m'a dit que sa fille était très malade et il voulait avoir des nouvelles."





Johnson, qui n'a pas joué une minute du match entre Philadelphie et Brooklyn samedi soir, a endossé l'entière responsabilité de cet incident et a présenté ses excuses dans un communiqué : "J'assume totalement mon responsabilité et m'excuse auprès de mes coéquipiers, de mes dirigeants et de nos supporters pour les dommages que j'ai causés." Sa franchise lui a infligé une amende d'un montant non divulgué et n'a pas sanctionné Embiid.