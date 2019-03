Basket : la NBA annonce son retour à Paris avec un match de saison régulière en janvier 2020

Aucune date n'a encore été annoncée concernant la date de mise en vente des billets. Cela va intervenir à une date ultérieure, sans doute en fin d'année. Les fans peuvent dès maintenant s'inscrire sur NBAEvents.com/ParisGame afin d'obtenir un accès privilégié aux informations concernant les préventes et bien d'autres avantages. Pour rappel, la NBA avait annoncé que les billets pour le match de Londres entre New York et Washington en janvier 2019 s'étaient écoulés en moins d'une heure.





Dans le passé, Paris a déjà été le théâtre de plusieurs matches d'exhibition face à des équipes européennes et de pré-saisons mais jamais de saison régulière. En octobre 2010, Paris-Bercy avait accueilli la dernière rencontre de basket-ball américain jouée à ce jour en France, entre les Timberwolves du Minnesota et les New York Knicks. Dix ans plus tard, la NBA - où évolue neuf Français, le contingent européen le plus important pour la 12e année - s'apprête donc à faire son retour sur les parquets français. Si l'expérience se révèle concluante, elle sera reconduite en 2021. Pour le plus grand bonheur des fans de basket.