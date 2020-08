Black Lives Matters : attaquée par le clan Trump, la NBA s'oriente vers une reprise

En marge de la réunion entre joueurs, la superstar des Lakers LeBron James a tweeté : "Le changement ne se produit pas simplement en parlant !! Cela se produit par l’action et doit se produire MAINTENANT ! (...) C'est aux États-Unis de faire la différence. Ensemble. C'est pourquoi votre vote est 'plus qu'un vote'. Black Lives Matter".

Ce jeudi, la position a, semble-t-il, quelque peu évolué chez les athlètes. Après une réunion organisée entre joueurs dans la matinée, la reprise du championnat et des play-offs aurait, selon les médias ESPN et The Athletic , été décidée. Les trois matchs prévus le soir-même, à savoir Boston-Toronto, Utah-Denver et Clippers-Dallas sont toutefois reportés. La NBA, avait déclaré plus tôt "espérer reprendre le jeu vendredi ou samedi".

En réaction à ce boycott des basketteurs américains, le président Donald Trump a accusé la NBA d'être devenue une organisation politique : "Je ne sais pas grand-chose sur les protestations au sein de la NBA. Je sais que leurs audiences sont très mauvaises parce que je pense que les gens en ont marre de la NBA. Ils sont devenus un peu comme une organisation politique et ce n'est pas une bonne chose", a-t-il déclaré.

Son gendre, Jared Kushner, époux d’Ivanka Trump et conseiller du président, a également taclé l’organisation et les joueurs NBA, dans un entretien accordé au site Politico : "Les joueurs de la NBA, ils peuvent se payer le luxe de prendre une soirée de congé, un luxe que la plupart des Américains ne peuvent pas se permettre. Je trouve ça sympa qu’ils se mobilisent pour cette cause, mais j’aimerais les voir commencer à avancer vers des solutions concrètes."

"On n’améliore pas l’égalité économique en s’adonnant aux émeutes et en brûlant des magasins. Ce pays a vu assez de manifestations et des choses négatives qui peuvent arriver quand les manifestations vont trop loin ou sont détournées par des gens qui ont des intentions différentes des manifestants bien intentionnés", a-t-il ajouté.