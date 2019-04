Une combattante de MMA règle son compte à un homme qui se masturbait en la regardant sur la plage

Harcelée, en plein jour, au vu et au su de tous. Il y a quelques jours, Joyce Vieira, une combattante de MMA, a vécu une terrifiante mésaventure. La scène s'est produite à Cabo Frio, près de Rio de Janeiro, au Brésil. Alors qu'elle s'adonnait à une séance photo en maillot de bain sur la plage de Praia do Braga, la Brésilienne de 27 ans a surpris un individu, clairement sans gêne, en train de se masturber en regardant l'adepte des arts martiaux mixtes poser devant l'objectif d'une amie.





"Lorsque je l'ai aperçu, il se trouvait au milieu du chemin, où passent beaucoup de gens, y compris des enfants. Son pantalon était abaissé et il était visiblement en érection. Il faisait des bruits et gémissait", raconte Joyce Vieira au quotidien local Folha de São Paulo. Incrédule face à cette scène, l'experte en jiu-jitsu brésilien et en muay thaï a sommé à l'homme de stopper son plaisir solitaire immédiatement. "Habituellement, les gens qui se font prendre de la sorte arrêtent et nient tout. Pas lui. Il a continué à se branler", ajoute-elle. L'exhibitionniste a même osé lui rétorquer : "Pourquoi ça ne te plaît pas ? Viens ici".