"C'est très bizarre" : la vie bouleversée des athlètes français qui auraient dû être aux JO

On le sait, Covid-19 oblige, ceux de Tokyo n'auront pas lieu en 2020, mais (peut-être) en 2021 . Initialement, cette olympiade aurait dû débuter le vendredi 23 juillet. Voilà donc une semaine que, forcément, les athlètes y pensent. Et y repensent.

Ceux qui parmi vous ne suivent que le football et/ou le rugby, ou alors aucun des deux, l'ignorent peut-être, ou du moins n'en prennent pas la mesure exacte : pour le commun des sportifs, dont beaucoup ont un travail à côté de leur activité physique, les Jeux olympiques représentent non seulement un aboutissement, parfois celui d'une vie, mais aussi une unique opportunité de pouvoir vivre de son sport, d'accéder à une exposition médiatique et à des sponsors...

"C'est beaucoup, quatre ans de travail qui s'envolent, mine de rien. Pendant deux mois, ça a été assez dur et puis... Et puis ben c'est tout, c'est comme ça. C'est pour tout le monde pareil", relativise, pour sa part, la nageuse Anouchka Martin, au micro de TF1. Cette membre de l'équipe de France rigole même en regardant son tout nouveau maillot de bain, aux couleurs du Japon, fourni par l'équipementier : "Heureusement qu'ils n'avaient pas mis la date dessus !".

Non loin de là, sur les pistes d'athlétisme de Boulouris, à Saint-Raphaël (Var), on cogite également. "Je me dis mince, normalement il y a les Jeux ! Je sais même que des athlètes de l'équipe de France avaient mis des réveils avec l'heure de la cérémonie d'ouverture (rires). Moi, j'ai complètement lâché pendant le confinement. Je ne me suis pas du tout entraînée, parce que je n'avais aucune perspective d'avenir en fait", confie Solène Ndama, spécialiste de l'heptathlon et du 100 mètres haies, sacrée championne d'Europe juniors en 2017.