Championnat du monde de curling en Norvège : quatre vétérans pour représenter le pays

Le championnat du monde vétérans de curling aura lieu du 18 au 24 avril 2019 en Norvège. Encore peu pratiqué chez nous, le curling est une discipline nationale dans d'autres pays. Une équipe de vétérans est pourtant championne nationale et défendra les couleurs françaises durant cette compétition. À quelques semaines du grand départ, les entraînements vont bon train. En avril, c'est tout le village des Contamines-Montjoie qui sera derrière eux.



