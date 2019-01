Championnat du monde de handball : l'équipe de France prend le dessus sur l'Espagne, championne d'Europe en titre (33-30)

Après un tour préliminaire conclu par une victoire face à la Russie jeudi (23-22), l'équipe de France de handball a débuté son tour principal de manière idéale samedi, en venant à bout de l'Espagne, championne d'Europe en titre, sur le score de 33 à 30, à Cologne.





Une victoire glanée grâce notamment à un grand Dika Nem, auteur de cinq buts dans cette rencontre, et à Kentin Mahé, une nouvelle fois exceptionnel avec quatre réalisations. "On avait à cœur de bien démarrer ce match. On a été agressifs d’entrée et on a plutôt bien géré ce match. À nous de continuer sur cette lancée", a d'ailleurs déclaré le demi-centre du SG Flensburg-Handewitt au sortir du match.