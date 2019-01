Championnat du monde de handball : les trois joueurs tricolores qui ont fait parler d'eux durant le tour préliminaire

FOCUS - Le tour préliminaire du championnat du monde de handball vient de s'achever et les joueurs tricolores ont d'ores et déjà les yeux rivés sur le tour suivant et le match face à l'Espagne, ce samedi. Durant cette première semaine de compétition, trois joueurs ont fait parler d'eux pour différentes raisons, le portier Vincent Gérard, le jeune Melvyn Richardson et le revenant Nikola Karabatic.