Championnat mondial du handball : les Bleus affronteront les Danois en demi-finale

L'équipe de France de handball se trouve ce 25 janvier 2019 à Hambourg, en Allemagne. Si nos handballeurs semblent détendus dans les rues allemandes, ils se sont imposés depuis un mois de longues séances physiques et techniques pour arriver à ce stade du Championnat du monde de handball, la demi-finale. Leur objectif étant de conserver le titre mondial avec la même détermination.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 25/01/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 25 janvier 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.