Combien de femmes arbitres ? Foot, rugby, handball, tennis, basket... on a comparé les sports

Dans certaines disciplines toutefois, les effectifs se révèlent plus mixtes qu'en football ou bien en rugby. Et notamment en handball, sport précurseur sur les questions d'égalité femmes-hommes, où plus de 27 % des arbitres sont des femmes. Aujourd'hui, les sœurs jumelles Charlotte et Julie Bonaventura (photo ci-dessous) figurent parmi les meilleures d'Europe. En 2017, les Françaises sont désignées arbitres en duo des championnats du Monde qui se déroulent dans l'Hexagone, une première lors d'une compétition masculine.





En Basketball, les femmes représentent 20 % des effectifs et voilà plus de vingt ans que l'une d'entre-elles s'est vu confier l'arbitrage de matchs professionnels masculins. En 1997, Chantal Julien, alors joueuse de 33 ans, devient arbitre du championnat de France. A l'époque, la Grenobloise est l'une des seules femmes à arbitrer des hommes en Europe. "Certains ne voyaient même pas que j’étais une femme alors que d’autres profitaient que je sois une femme pour faire des réflexions, des insultes. Il a fallu que je me fasse respecter plus que mes collègues masculins", déclare-t-elle alors à la Ligue féminine de basketball. Elles sont deux aujourd'hui à arbitrer le championnat : Audrey Secci et Marion Ortis. Cette dernière est également l'une des trois premières arbitres féminines internationales, aux côtés d'Abigaïl Catrix et de Christina Manoli.