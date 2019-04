Suspendue puis finalement autorisée à courir le marathon de Paris : retour sur l'affaire Clémence Calvin

Clémence Calvin prend la parole le 10 avril lors d'une conférence de presse organisée dans les locaux de son avocat. "Le 27 mars, c'était tout sauf un contrôle antidopage. C'était d'une grande violence, une incompréhension totale", se défend la marathonienne. Elle explique qu'alors qu'elle se promenait avec son fils de 2 ans et que son mari était quelques mètres plus loin en train d'acheter un gâteau d'anniversaire : "Trois personnes sont arrivées derrière moi en courant, l'un m'a saisi par le bras, et ils m'ont dit : 'Police française, il est où Dahmani ?'".





Après avoir retrouvé son compagnon, elle assure qu'une des trois personnes lui a tapé dans le bras, faisant tomber son fils à terre, ce qui a lancé une dispute, sans contact d'après elle, entre son mari et les contrôleurs, qui ne s'étaient toujours pas présentés comme tels. Clémence Calvin, qui lors de cette conférence de presse assure "n'avoir pas de doute sur (son) intégrité", a porté plainte au Maroc pour "violences et menaces" et précise n'avoir jamais pris la fuite.