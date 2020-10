Covid-19 : Paris-Roubaix annulé, pas de pavés cette année

La décision d'annuler définitivement la course a été prise "à la demande du préfet du Nord et de la région des Hauts-de-France", a expliqué l'organisateur Amaury Sport Organisation (ASO) dans un communiqué publié ce vendredi 9 octobre, "et suite à l'annonce d'Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, plaçant la métropole européenne de Lille en zone d'alerte maximale " à partir du samedi 10 octobre.

"Nous sommes déçus et tristes de devoir renoncer à la Reine des classiques", a déclaré à l'AFP le directeur du Tour de France Christian Prudhomme, également organisateur de Paris-Roubaix. "Mais nous comprenons et acceptons évidemment la décision du préfet. La priorité va à la santé des personnes". La première édition de Paris-Roubaix féminin est également annulée, a précisé l'organisateur qui a donné rendez-vous au 11 avril 2021, la date inscrite au calendrier de l'année prochaine.

Des cinq "Monuments", les plus grandes courses d'un jour hors championnat du monde, trois ont déjà pu avoir lieu (Milan-Sanremo, Tour de Lombardie et Liège-Bastogne-Liège). Le Tour des Flandres, dernier d'entre eux, considéré comme le pendant flamand de "L'Enfer du Nord", doit se tenir, sauf rebondissement, le 18 octobre prochain. Paris-Roubaix, célèbre pour ses secteurs pavés, est donc le premier "Monument" à sauter cette saison. La dégradation de la situation sanitaire et le durcissement des règles ont finalement eu raison de l'organisation et des coureurs. Avant la pandémie mondiale, seules les deux Guerres mondiales avaient empêché la course, fondée en 1896, de s'élancer de 1915 à 1918 puis de 1940 à 1942.