Coronavirus : des athlètes militaires français contaminés à Wuhan dès octobre ?

Le Covid-19 a-t-il frappé plus tôt qu'on ne le pense ? Plusieurs athlètes français ont révélé avoir souffert des mêmes symptômes que ceux du coronavirus après leur participation aux Jeux militaires qui ont eu lieu en octobre dernier. Cette compétition mondiale, à laquelle ont pris part plus de 400 sportifs tricolores, s'était déroulée à Wuhan, l'épicentre chinois du virus. De quoi remettre en question la date de la première contamination sur le sol chinois estimée au 17 novembre 2019.

Médaillée d'or lors de ces Jeux, la pentathlonienne Élodie Clouvel a affirmé lors d'un entretien fin mars à la chaîne locale Télévision Loire 7 avoir sans doute contracté la maladie lors de ce séjour. "Je pense qu'avec Valentin (Belaud, son compagnon, ndlr) on a déjà eu le coronavirus, enfin le Covid-19 parce qu'on était à Wuhan pour les Jeux mondiaux militaires fin octobre. Et en fait, il s'avère qu'après les Jeux mondiaux militaires on est tous tombés malades avec les mêmes symptômes. Valentin a loupé trois jours d'entraînement. Moi j'ai été malade aussi. J'avais une grosse conjonctivite (...) c'était trop bizarre... j'avais eu des trucs que j'ai pas eus avant", a-t-elle raconté. "On ne s'est pas plus inquiété que ça parce qu'on n'en parlait pas encore mais c'est vrai qu'on rentrait de Wuhan et c'est à ce moment là que le virus s'est développé et on a commencé à en parler".