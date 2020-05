Coronavirus : les Jeux olympiques de Tokyo pourraient ne jamais avoir lieu

Longtemps, le Comité international olympique (CIO) a semblé inflexible. Jusqu'au-boutiste dans sa volonté de maintenir l'édition 2020 des Jeux olympiques à Tokyo, malgré la pandémie de Covid-19 et le confinement planétaire consécutif. Ce n'est désormais plus le cas. Ce jeudi 21 mai, Thomas Bach, président du CIO, a en effet pour la première fois admis publiquement, sur les ondes de la BBC, que ces JO, déjà reportés à 2021, n'auraient pas lieu s'il fallait encore les repousser.

"On ne peut pas éternellement employer 3.000 ou 5.000 personnes au sein du comité d'organisation. On ne peut pas modifier le calendrier sportif mondial de toutes les principales fédérations. On ne peut pas laisser les athlètes dans l'incertitude", a-t-il argué, soulignant le "travail de mammouth" que représente déjà ce report et la réorganisation en cascades des compétitions majeures qui en découle. Tout en réitérant "l'engagement clair à ce que les Jeux se tiennent en juillet prochain", le patron du CIO a donc reconnu qu'il faut "être prêt à différents scénarios".