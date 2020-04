Sport autorisé après le 11 mai : à quelles conditions pourra-t-on reprendre une activité ?

Lors de l'annonce du plan de déconfinement mardi à l'Assemblée nationale, le Premier ministre Edouard Philippe a détaillé les conditions particulières de la pratique du sport, insistant sur le fait que les sports collectifs, de contact, et dans des lieux couverts ne pourront être pratiqués. Ce jeudi dans un communiqué, le ministère des Sports est allé dans le sens du chef du gouvernement en annonçant qu'il sera possible de "possible de pratiquer une activité sportive individuelle en plein air à partir du 11 mai".

La ministre des Sports Roxana Maracineanu a ainsi précisé les modalités pour la reprise d'une activité sportive, "en respectant les règles de distanciation physique, dans les espaces ouverts autorisés et en fonction de la situation sanitaire de chaque territoire", tout en vantant les mérites du sport, qu'elle considère comme un "enjeu de santé publique d’autant plus dans la crise que nous traversons".

Sur les recommandations de la ministre, ces activités sportives pourront donc se faire "sans limitation de durée de pratique", "sans attestation", "dans une limite de distance du domicile inférieure à 100 km", "en limitant les rassemblements à 10 personnes maximum" et "en extérieur". Concernant le jogging et le vélo, une distance de 10 mètres minimum entre deux personnes sera demandée alors qu'une distance physique suffisante sera exigée pour les activités en plein air type tennis, yoga, fitness.

"Un nouveau point d’étape sera fait d’ici au 2 juin pour évaluer les modalités de reprise des pratiques sportives en salles et des disciplines qui nécessitent un contact" ajoute le communiqué du ministère des Sports, qui ajoutent que les règles précédemment citées pour tous les Français s'applique également aux sportifs de haut-niveau et professionnels. "En parallèle, le ministère étudie les conditions de réouverture progressive et de façon coordonnée avec le ministère de l’Education nationale, de l’Insep et tous ses établissements pour y accueillir les sportifs" précise le communiqué.