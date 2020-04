L’esport, nouveau terrain de jeu des sportifs confinés

Fin mars, les footballeurs espagnols ont ainsi organisé un tournoi sur le jeu FIFA 20 et récolté plus de 180.000 euros pour lutter contre l’épidémie de coronavirus. Vingt-six clubs allemands de 1re et 2e division en font de même durant deux semaines pour un Bundesliga Home Challenge réunissant un joueur et un membre du personnel de chaque équipe professionnelle. Et pour rester fidèle aux habitudes, les rencontres sont programmées les samedis et dimanches à 15H30.

Les pilotes auto ont également troqué leur volant pour des manettes et affrontent des esportifs, influenceurs et YouTubeurs. En NASCAR, les stars de la discipline ont créé The Replacements 100, une course en ligne sur le jeu iRacing qui a attiré quelque 70.000 curieux sur Twitch alors que les pilotes pensaient juste disputer une course entre amis. En F1, même situation pour oublier le début de saison annulé. Not the Australian et Not the Bahrein GP ont permis à près de 175.000 viewers de voir s'affronter des pilotes et des non-professionnels. La F1 a tout de suite flairé la bonne affaire et donné naissance aux F1 Esports Virtual Grand Prix Series, une championnat autour du jeu F1 2019 qui va se tenir sur les dates des épreuves et sur les circuits que les concurrents auraient dû côtoyer. La 2e course, organisée ce dimanche à 21h00, mettra aux prises des pilotes actuels comme Charles Leclerc, Lando Norris ou encore Nicholas Latifi, mais aussi d’anciens pilotes comme Johnny Herbert. Et l’événement sera diffusé sur les chaînes YouTube, Twitch et Facebook de la F1.

Même la voile à l’arrêt a largué les amarres sur Virtual Regatta, un jeu en ligne qui rencontre déjà un succès fou dès qu’il y a une régate et où l’on peut cette fois voguer aux côtés d’Armel Le Cléac’h ou Samantha Davies. Alors que toutes les courses ont été annulées jusqu’à nouvel ordre, 13 cyclistes, dont de nombreuses têtes d’affiche, qui avaient prévu de prendre le départ du Tour des Flandres dimanche prochain, s’affronteront en lieu et place de la course… en ligne et sur leur home trainer via le site BKool, spécialiste de la simulation de course.