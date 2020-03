Coronavirus : la pandémie fait plier les Jeux Olympiques de Tokyo, reportés à 2021

En 1940, les Jeux Olympiques de Tokyo n'avaient pu avoir lieu, guerre mondiale oblige. Des décennies plus tard, c'est une épidémie sanitaire qui a contraint les autorités : le Comité international olympique (CIO) a annoncé ce mardi le report d'un an de l'événement sportif. en raison de la pandémie de Covid-19.

"Dans les circonstances actuelles et sur la base des informations fournies aujourd'hui (mardi) par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), le président du CIO et le Premier ministre du Japon ont conclu que les Jeux olympiques de Tokyo doivent être reprogrammés après 2020 et au plus tard à l'été 2021, afin de sauvegarder la santé des sportifs et tous ceux impliqués dans les JO ainsi que la communauté internationale", a annoncé le CIO dans un communiqué.