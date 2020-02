Coronavirus : le semi-marathon de Paris prévu dimanche annulé, le derby Lyon-Sainté maintenu

La menace s'est concrétisée. Face à l'intensification de l'épidémie causée par le Covid-19, la France comptant dorénavant 73 cas de personnes infectées par le virus, le semi-marathon de Paris prévu dimanche 1er mars dans la capitale est annulé. Une décision prise en lien avec la mairie de Paris, a annoncé le ministre de la Santé Olivier Véran ce samedi 29 février lors d'un point avec la presse sur la propagation du coronavirus, qui a précisé que 16 nouveaux cas avaient été confirmés dans le pays.

Les 44.000 inscrits, venus retirer leur dossard samedi à la Grande Halle de La Villette, sont donc invités à ne pas se rendre sur la ligne de départ. Le coup d'envoi de la course devait être donné à 9h devant la gare d'Austerlitz et l'arrivée devait être jugée devant la Bibliothèque François-Mitterrand. "La préparation que nécessite une telle épreuve pour les concurrents qui se fixent pour objectif d'y participer ne doit néanmoins pas être perdue. C'est pourquoi, les organisateurs et la mairie de Paris ont conjointement décider de reporter l'édition 2020 à une édition ultérieure", fait savoir la direction de course dans un communiqué. "Dès que les circonstances le permettront, les équipes d'organisation et les services de la maire de Paris se mobiliseront afin de proposer aux 44.000 inscrits le plus rapidement possible cette date de substitution."