Les meilleurs conseils des skippers du Vendée Globe pour supporter le confinement

Cette situation, les skippers la connaissent. A la différence qu'eux sont volontairement confinés pour la compétition. Cette vie sans "espace de respiration" fait partie de leur quotidien, parfois pendant des mois. Sur le Vendée Globe, "le bateau mesure 18 mètres de long mais, à l'intérieur, l'espace de vie est réduit à une dizaine de m²", où il est difficile de tenir debout, raconte à LCI Armel Le Cléac'h, lauréat en 2017 de la mythique course à la voile autour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance qu'il a bouclée en 74 jours, 3 heures, 35 minutes et 46 secondes. Mais "le Chacal" - le surnom du premier marin à terminer trois fois le Vendée sur le podium - rassure : "au bout de quelques jours, la vie s'organise et on s'habitue".

Vivre confiné dans un espace restreint. Depuis le mardi 17 mars à midi et l'instauration d'un confinement généralisé pour endiguer la pandémie du coronavirus, des millions de Françaises et Français sont appelés à rester chez eux. Il leur est fortement recommandé de réduire leurs déplacements au strict nécessaire - faire les courses, se rendre au travail ou aller chez le médecin - et d'être toujours munis d'une attestation justifiant leurs sorties, sous peine d'être verbalisés. Toutefois, qu'on le vive seul ou avec des proches, ce huis clos imposé peut être mal vécu. Il peut être difficile de demeurer isolé pendant une longue période, claquemuré dans un endroit parfois exigu.

Pour mieux vivre cette période restrictive, le skipper Jérémie Beyou conseille "d'avoir une petite routine" pour tromper la solitude et l'ennui. "En mer, les périodes de découragement arrivent fréquemment. L'erreur, c'est de se laisser aller. On vit dans un petit espace, la moindre chose qui traîne est mouillée. Derrière, on ne peut plus s'en servir", nous explique le triple vainqueur de la Solitaire du Figaro en 2005, 2011 et 2014. "Là, c'est un peu pareil. D'où la nécessité d'établir quelques règles : manger à des horaires fixes, bien dormir, faire son rangement... Cela vaut pour tout le monde, encore plus pour les gens confinés en famille."

"Il faut faire en sorte que cela ne devienne pas le bazar, essayer de mettre les choses essentielles au bon endroit et d'avoir ses petites habitudes au quotidien qui vont faire que la vie va se passer plus facilement", rebondit Armel Le Cléac'h. Michel Desjoyeaux, seul marin à avoir réalisé un doublé sur le Vendée Globe, abonde : "Il faut être un peu organisé, garder du rythme, se reposer, bouquiner un bon livre et bien s'alimenter... mais ne pas ouvrir le frigo toutes les cinq minutes parce que sinon on va finir par rouler par terre et on ne sera plus très beau à la sortie", s'amuse "le Professeur".