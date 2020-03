Coronavirus : Rudy Gobert, premier joueur de NBA testé positif, au cœur d'une polémique

La NBA est à l'arrêt. Peu après l'annonce du report, à la dernière minute du match OKC-Utah, la puissante Ligue nord-américaine, dont la saison régulière devait se poursuivre jusqu'au 15 avril, avant les playoffs et les finales début juin, a annoncé ce mercredi 12 mars qu'elle suspendait tous les matches de la saison "jusqu'à nouvel ordre" après un cas de coronavirus constaté chez un joueur d'Utah. "Le joueur concerné n'était pas dans la salle", a précisé la NBA. Plus tôt, le journaliste du très sérieux The Athletic Shams Charania avait annoncé que le Français Rudy Gobert avait été testé positif.

Or, pour éviter toute infection au coronavirus, il convient de suivre un certain nombre de mesures. Et il est notamment déconseillé de toucher les objets, les mains étant souvent le vecteur de contamination jusqu'aux muqueuses, que sont les yeux, la bouche ou le nez. "La maladie peut se transmettre d'une personne à l'autre par le biais de gouttelettes respiratoires expulsées par le nez ou par la bouche lorsqu'une personne tousse ou éternue. Ces gouttelettes peuvent se retrouver sur des objets ou des surfaces autour de la personne en question", explique dans un article l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). On peut alors contracter la Covid-19 si on touche ces objets ou ces surfaces et si on se touche ensuite" le visage.