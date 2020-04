Tour de France 2020 : étape par étape, les nouvelles dates du tracé de la Grande Boucle

La Grande Boucle passera-t-elle par chez vous cet été ? Une fois n'est pas coutume, le Tour de France n'aura pas lieu en juillet. En raison de la crise sanitaire liée à la pandémie du coronavirus, la grand-messe estivale a été décalée et commencera fin août. La course-reine du cyclisme s'élancera de Nice avec un Grand Départ de Nice le 29 août 2020. La capitale azuréenne va donc accueillir trois départs et deux arrivées. Du jamais-vu. L'arrivée, elle, sera jugée sur les Champs-Élysées le 20 septembre.

Après une édition 2019 époustouflante, marquée par les performances tricolores de Julian Alaphilippe (deux victoires d'étape et 14 jours avec le Maillot jaune) et Thibaut Pinot (vainqueur au Tourmalet) et l'avènement du Colombien Egan Bernal , le tracé 2020 est axé principalement sur la moitié sud de l'Hexagone. Partis de la région niçoise, les coureurs fileront vers les Alpes, puis le Massif central, "l'oublié" des précédents parcours, avant deux arrivées dans les Pyrénées dès la première semaine.

Après un crochet par la Charente-Maritime, avec une étape inédite entre l'île d'Oléron et l'île de Ré le mardi 8 septembre (10 étape) et une arrivée à Sarran le jeudi 10 septembre (12e étape) devant le musée Jacques Chirac où un hommage sera rendu au président de l'ancien de la République disparu le 26 septembre dernier, le terrain s'élèvera de nouveau avec un deuxième passage dans le Massif central. La dernière semaine fera la part belle aux étapes de montagne à travers l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie. Initialement prévue le 14 juillet, jour de la traditionnelle Fête nationale, un moment fort du Tour de France, l'arrivée sur le plateau de Vercors à Villard-de-Lans (16e étape) est annoncée le mardi 15 septembre.

Futur toit du Tour avec ses 2304 mètres d'altitude, le col de la Loze sera le tremplin de cette deuxième partie de course pour une arrivée inédite au-dessus de Méribel. La route, strictement réservée aux piétons et aux vélos, a été inaugurée juste avant l'été. Cette ascension, dos au Mont Blanc et longue de 6 kilomètres, s'annonce comme l'une des principales attractions de cette édition 2020. Mais il faudra attendre la 20e et avant-dernière étape, à la veille de l'arrivée sur les Champs-Élysées à Paris, pour assister à l'explication finale dans un contre-la-montre de 36 kilomètres en côte explosif à la Planche des Belles Filles.