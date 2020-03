Coronavirus : un Tour de France à huis clos, une hypothèse plausible ?

Le Tour de France va-t-il faire de la résistance ? C'est une option à laquelle Roxana Maracineanu réfléchit, à trois mois du départ de la course cycliste la plus célèbre au monde, le 27 juin depuis Nice, pour une arrivée sur les Champs-Élysées le 19 juillet. Alors que l'Euro et les Jeux olympiques ont été reportés à l'année prochaine, en raison de la pandémie de coronavirus qui a frappe violemment le monde avec plus de 450.000 cas déclarés et plus de 20.000 morts, la ministre des Sports envisage, non pas un report mais, bien un déroulement de la Grande Boucle à huis clos, et donc sans spectateurs sur le bord de routes.

"Le modèle économique du Tour de France ne repose pas sur de la billetterie mais sur les droits TV et la retransmission média. En cette période de confinement, tout le monde est conscient et responsable. Tout le monde a compris les bénéfices de rester chez soi et donc de privilégier plutôt le spectacle télévisé que le spectacle en live. Finalement, ce ne serait pas si pénalisant puisqu'on pourrait le suivre à la télévision", a-t-elle déclaré mercredi 25 mars à France Bleu, tout en précisant que "tous les scenarii étaient à l'étude" à savoir : la tenue, le report voire l'annulation pure et simple. "Les discussions sont en cours avec ASO (l'organisateur, ndlr), il est encore trop tôt pour se prononcer" sur ce qu'il adviendra de l'édition 2020 de la Grande Boucle.