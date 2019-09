Coupe du monde de basket : pas de finale pour des Bleus sans étincelles et trop maladroits

DÉSILLUSION - Après l'exploit historique contre les États-Unis, la France s'est faite piéger par l'Argentine (80-66), vendredi 13 septembre, en demi-finale de la Coupe du monde de basket. Les Bleus de Vincent Collet, trop maladroits et bousculés par de fringants Pumas, échouent à rallier la finale du Mondial pour la deuxième fois de suite.

L'exploit des Bleus sera resté sans suite. Deux jours après avoir coulé le Team USA (89-79) en quarts de finale, et ainsi réalisé l'un des plus grands exploits du basket tricolore, l'équipe de France n'a pas prolongé le rêve contre l'Argentine. Pour la deuxième demi-finale mondiale de leur histoire, les protégés de Vincent Collet ont sombré vendredi 13 septembre face aux Pumas (80-66) de l'éternel Luis Scola. Parfois malchanceuse, trop peu mobile et souvent en difficulté face à l'agressivité défensive des Argentins, la France a perdu pied dans le 3e quart-temps, sans jamais réussir à refaire son retard au score.

Lors du précédent de 2014, où, après avoir créé la sensation en éliminant chez elle l'Espagne des frères Gasol en quarts, les Bleus avaient déchanté face à la Serbie au tour suivant. Cette année encore, ils échouent sur l'avant-dernière marche et devront encore attendre avant de jouer leur première finale de la Coupe du monde. Une déception que les coéquipiers d'Evan Fournier et Rudy Gobert pourront atténuer face à l'Australie en égalant leur meilleur résultat dans la compétition, une troisième place en 2014.