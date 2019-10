Coupe du monde de rugby 2019 au Japon : France-Angleterre annulé pour cause de typhon

JT 13H - Le match de rugby France-Angleterre a finalement été annulé après 24 heures d'ordre et de contre-ordre. En effet, un typhon s'approche dangereusement du Japon.

C'est une première dans l'histoire de la Coupe du monde de rugby. À cause d'un typhon qui s'approche du Japon, en l'occurence de Tokyo, le quart de finale entre la France et l'Angleterre, prévu pour le 12 octobre 2019, a été annulé. Des vents à plus de 160 km/heure sont attendus. Par ailleurs, les Bleus finissent deuxième de leur groupe derrière l'Angleterre, un scénario idéal pour la suite. Si le XV de France est préservé, il est tout de même déçu pour ses fans qui ont traversé la planète.



