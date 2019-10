Coupe du monde de rugby 2019 au Japon : le match France-Angleterre annulé à cause du typhon Hagibis

JT 20H - Le Japon se prépare à affronter l'un des typhons les plus violents de ces dernières décennies. Ce phénomène climatique a provoqué l'annulation pure et simple de plusieurs matchs de la Coupe du monde de rugby 2019, notamment celui des Bleus.

Le typhon Hagibis est un géant de 1 400 kilomètres. Il devrait frapper le Japon samedi matin. Des rafales de 250km/h sont attendues, notamment à Tokyo. La menace de pluies torrentielles et de vents violents a poussé les organisateurs de la Coupe du monde de rugby à annuler deux matchs, dont celui du XV de France.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/10/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 10 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.