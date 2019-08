Coupe du monde de rugby 2019 : au Japon, le tattoo c'est tabou

Couvrez ces tatouages que le Japon ne saurait voir. Lors de la Coupe du monde, qui se déroule du 20 septembre au 2 novembre, les rugbymen vont être sensibilisés aux us et coutumes locaux. Parmi les traditions nippones et règles de politesse à respecter : celles de se déchausser dans l'entrée, d'éviter de se moucher en public ou ne pas toucher quelqu'un lorsque l'on rencontre. Mais l'une d'elles fait l'objet d'une recommandation sérieuse du World Rugby, ex-International Rugby Board.





En septembre 2018, la Fédération internationale a invité les joueurs tatoués et le grand public à dissimuler l'encre sur leur peau pendant leur séjour au pays du Soleil levant. Une demande plutôt bien accueillie par les rugbymen, même par les maoris où la culture du tatouage est profondément ancrée. Les hôtels, qui hébergeront les sélections qualifiées pour le Mondial, ont par ailleurs reçu des instructions pour s'assurer qu'elles prendront bien soin de camoufler leurs tatouages.