Coupe du monde de rugby 2019 au Japon : les Anglais ont battu les All Blacks

JT 13H - Après un match maîtrisé jusqu'à la dernière minute, les Anglais se sont qualifiés pour la finale de la Coupe du monde de rugby 2019 en dominant les All Blacks.

Face à la joie des supporters des Anglais lors de la demi-finale de la Coupe du monde de rugby 2019, les joueurs sont restés sobres en pensant à la prochaine étape. De leur côté, les Néo-Zélandais ont mis un genou à terre. Après huit ans de domination presque sans partage, les All Blacks se sont inclinés dix-neuf à sept. L'Angleterre a désormais un deuxième titre mondial dans son viseur.



