Coupe du monde de rugby 2019 au Japon : les bistrots affichent complet à Toulouse

JT 13H - Au pays du rugby, les bars affichent complet pour la mondiale 2019. Un endroit où se délocaliser pour regarder les matchs selon Vincent Clerc, un ancien international du XV de France.

À l'occasion de la Coupe du monde de rugby 2019 au Japon, notre équipe est partie prendre le pouls des supporters dans un bistrot, à Toulouse. Il s'agit de celui de Trevor Brennan, un ancien capitaine de l'équipe d'Irlande. Si le décalage horaire prévoit des matchs diffusés très tôt dans le pays, il semblerait que cela ne soit pas un problème pour ces passionnés. En effet, le bar est déjà plein à craquer dès la matinée de ce 20 septembre, jour du lancement. Par ailleurs, on prévoit des terrasses pleines pour les déjeuners.



