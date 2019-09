Coupe du monde de rugby 2019 au Japon : les Bleus à la découverte de la culture nippone

JT 20H - Les joueurs du XV de France ne seront pas venus au Japon pour rien. Ils ne se lassent pas de découvrir la culture nippone.

Ce dimanche dans les rues de Tokyo, le XV de France a pu mesurer sa popularité auprès des Japonais. Partis à la découverte de la culture locale, les Bleus ont eu au programme trois épreuves initiatiques : les tambours traditionnels, la composition florale et une session de danse avec des éventails. Ils sont repartis vers leur hôtel, heureux et surpris de cet après-midi loin du rugby.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 22/09/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 22 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.