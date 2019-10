Coupe du monde de rugby 2019 au Japon : les rêves des supporters se sont envolés

JT 13H - Le XV de France a été éliminé par le Pays de Galles en quarts de finale de la Coupe du monde de rugby au Japon. Comment les supporters ont-ils réagi ?

A Toulouse, les visages des supporters sont dépités et fermés, suite à la défaite rageante des Bleus face au Pays de Galles, ce 20 octobre 2019. En effet, ils y ont cru : des sourires, de la joie et des frissons dominaient lors de la première mi-temps du quart de finale de la Coupe du monde de rugby. Forcément, la déception est d'autant plus grande. Pourtant, l'ambiance était à la fête dans la matinée, notamment à chaque essai et entre les phases de match.



