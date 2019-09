Coupe du monde de rugby 2019 au Japon : les Toulonnais comptent sur les Bleus

JT 13H - Les Toulonnais ont attendu avec impatience la Coupe du monde de rugby 2019 qui se déroule au Japon. Ils espèrent avoir de bons résultats de la part des Bleus.

Toulon est une véritable terre de rugby. Ses habitants ont hâte de vibrer au rythme de la Coupe du monde qui a lieu au Japon cette année 2019. Et comme celle-ci débute ce 20 septembre, ils ont tous le sourire aux lèvres. Les Bleus peuvent compter sur tout leur soutien et même sur celui de Thierry Louvet, double champion de France avec le RCT Toulon.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 20/09/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 20 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.