Coupe du monde de rugby 2019 au Japon : "On peut être optimiste", Yannick Nyanga

JT 13H - Pour le XV de France, le premier match de la Coupe du monde de rugby 2019 se déroulera le 21 septembre. Sur la pelouse du Racing 92, Yannick Nyanga a fait part de son pressenti à ce sujet au micro de Denis Brognart.

Le coup d'envoi de la Coupe du monde de rugby est donné ce 20 septembre 2019 au Japon. Dans ce cadre, le XV de France disputera son premier match le 21 septembre contre l'Argentine. Selon Yannick Nyanga, ancien international du XV de France et consultant TF1, notre équipe fait partie des sérieux outsiders et n'a rien à envier à celle de l'Argentine. "On peut être optimiste" affirme-t-il.



