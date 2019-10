Coupe du monde de rugby 2019 au Japon : un arbitre imite le coup de coude de Vahaamahina

JT 13H - Une photo de l'arbitre ayant officié lors du match France-Pays de Galles se moquant de Vahaamahina enflamme la toile. Le président de la FFR réclame des sanctions.

Au lendemain de la défaite du XV de France contre le Pays de Galles en quarts de finale de la Coupe du monde de rugby, une photo polémique circule sur les réseaux sociaux. Il s'agit de celle de l'arbitre dudit match, posant avec des supporters gallois et mimant le coup de coude qui a valu l'expulsion de Sébastien Vahaamahina. Un choc pour les Bleus et le président de la Fédération Française de Rugby, Bernard Laporte. Ce dernier s'attend à des sanctions de la part de la World Rugby.



