Coupe du monde de rugby 2019 au Japon : une victoire de justesse pour les Bleus face à l'Argentine

JT 20H - Une attente si longue... Puis le coup de sifflet final. Face à l'Argentine, les Bleus n'ont pas laissé filer la victoire, pour leur premier match de la Coupe du monde de rugby 2019.

Pour leur premier match de Coupe du monde, les joueurs du XV de France l'ont emporté de justesse, face à l'Argentine, au Japon. Une victoire loin d'être évidente et si rare depuis 4 ans, dont ils ne pouvaient absolument pas se passer. Ils ont à présent onze jours, avant le prochain match pour s'améliorer.



