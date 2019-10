Coupe du monde de rugby : ce sera donc France-Pays de Galles en quart de finale

QUART DE FINALE - La victoire face à l'Uruguay, ce dimanche à Kumamoto (35-13), a assuré au pays de Galles la première place du groupe D. Le XV du poireau affrontera donc les Bleus, le 20 octobre (9h15).

Du lourd, comme prévu. Le XV de France affrontera donc le pays de Galles, premier de la poule D, en quart de finale de la Coupe du monde de rugby, le dimanche 20 octobre à Oita (sud). Le XV du poireau termine la première phase invaincu, les coéquipiers de Leigh Halfpenny ayant remporté un succès bonifié face à l'Uruguay (35-13) dimanche à Kumamoto.

Autant dire que la partie ne sera pas une mince affaire et que l'annulation du Crunch entre la France et l'Angleterre qui aurait dû se jouer samedi, est plutôt le bienvenu car il faudra toutes leurs forces aux Bleus pour tenter de se qualifier : depuis la demi-finale, gagnée in extremis en 2011 (8-9), les Bleus n'ont empoché qu'une seule victoire (en 2017) en huit confrontations.