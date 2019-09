France-Argentine : Romain Ntamack, un baptême du feu à l'ouverture

PHÉNOMÈNE - Pour affronter l'Argentine ce samedi, premier match déterminant pour l'avenir du XV de France dans la Coupe du monde, Romain Ntamack va débuter au poste d'ouvreur. Le Toulousain de 20 ans, plus jeune Bleu à disputer un Mondial, a convaincu Jacques Brunel et le staff tricolore de lui confier les clés du camion.

C'est la surprise du chef Brunel. Pour l'entrée en lice des Bleus dans la Coupe du monde au Japon, face à l'Argentine samedi 21 septembre à Tokyo (à 9h15, en direct sur TF1 et en live commenté sur LCI), le sélectionneur du XV de France a pris tout le monde de court en choisissant, en l'absence de Wesley Fofana blessé, de titulariser Romain Ntamack à l'ouverture. À tout juste 20 ans, et avec seulement 8 sélections en poche, le centre biberonné au Stade Toulousain, qui a coiffé au poteau le Clermontois Camille Lopez, va devenir face aux Pumas argentins le plus jeune Français de l'histoire à disputer un Mondial. Remplaçant lors des deux premiers matches de préparation, le fils de l'ancien arrière ubiquiste Émile Ntamack - l'un des grands noms du rugby tricolore des années 90 avec 46 sélections, six Tournois des VI Nations et deux Coupes du monde, dont une finale en 1999 - a gagné sa place dans le XV de départ contre l'Italie (47-19). Sa performance sans fioriture dans ce rôle clé a fait pencher la balance en sa faveur pour le premier, mais déjà si déterminant, match de la France dans la compétition.

"Romain a débuté plusieurs fois avec nous. Nous pensons que la solution est de titulariser Romain en début de partie puis de lancer Camille Lopez en fin de partie. Cela nous paraît être la solution la plus satisfaisante pour nous", a plaidé jeudi 19 septembre Jacques Brunel devant la presse, justifiant ainsi le pari de la jeunesse. "C'est un poste où il est à l'aise et nous n'avons pas d'interrogation sur ses capacités. Il aura le rôle de buteur. Il a montré pendant la préparation que ce rôle de buteur ne lui faisait pas peur. Il s'entraîne régulièrement au tir au but avec un taux de réussite probant même s'il ne bute pas en club."

Il se pose zéro question - Yoann HUGET, ailier du XV de France

Dans ce XV de départ inédit et rajeuni, où ses coéquipiers Antoine Dupont et Grégory Alldritt plafonnent à 21 et 22 ans, le champion du monde des U20 ne s'avance pas en habitué du poste. La saison passée, il n'a débuté comme ouvreur qu'à quatre reprises en 19 titularisations. Mais Jacques Brunel a fait fi tout son inexpérience en l'alignant à l'ouverture lors du dernier Tournoi des VI Nations, où il est apparu à trois reprises, à chaque fois associé à Dupont pour former une charnière 100% toulousaine. Talentueux et rigoureux, le champion de France en titre avec Toulouse va cette fois monté d'un niveau. A-t-il la caisse pour résister à la pression inhérente à ce premier grand rendez-vous ? "Pour vous c'est un gamin, mais pour nous, ça fait quelques années qu'il est là et moi je l'ai vu grandir", a indiqué Yoann Huget. "Il va falloir vous habituer à le voir en équipe de France. Son âge n'a rien à voir avec ses compétences. Sa capacité d'adaptation est importante. Il se pose zéro question." Ce sang-froid, héritage de famille, va être mis à l'épreuve vingt ans après le dernier match en Bleu de son père, Émile.

Le XV de départ face à l'Argentine : Médard - Penaud, Fickou, Vakatawa, Huget - (o) Ntamack, (m) Dupont - Ollivon, Alldritt, Lauret - Vahaamahina, Iturria - Slimani, Guirado (cap.), Poirot. Remplaçants : Chat, Baille, Bamba, Le Roux, Picamoles, Machenaud, Lopez, Ramos.