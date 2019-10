Coupe du monde de rugby : le "Crunch" Angleterre - France annulé

ANNULATION - World Rugby, l'instance décisionnaire du rugby mondial, a annoncé dans la nuit du mercredi 9 au jeudi 10 octobre que la rencontre n'aurait pas lieu à cause du typhon Hagibis. Même décision pour Nouvelle-Zélande-Italie.

C'est un coup dur pour les aficionados du rugby et ceux qui voulaient voir se jouer ce duel fratricide entre la France et l'Angleterre. World Rugby a annoncé, jeudi 10 octobre, que la dernière rencontre des Bleus dans le groupe C de la Coupe du monde de rugby était purement et simplement annulée. Même décision pour le match Nouvelle-Zélande - Italie. "Nous avons décidé d'annuler certains matches en nous basant sur les dernières prévisions météo dont nous avons eu connaissance ce matin", a déclaré dans la foulée Alan Gilpin, le directeur du Mondial.

La France termine donc deuxième de son groupe, à deux points de l'Angleterre, du fait des deux points de bonus offensifs empochés par les Anglais contre les Tonga et l'Argentine, là où la France s'était contentée des quatre points de la victoire. A moins d'un improbable retournement de situation (une victoire de l'Uruguay sur le pays de Galles), l'équipe de France devrait donc affronter le XV du Chardon en quart de finale. L'annulation du match des All Blacks plaçant les champions du monde en titre à la première place de leur groupe, cela assure donc qu'en cas de qualification, les Bleus sont certains de ne pas les retrouver en demi-finale.

Par ailleurs, cette annulation du match entre la Nouvelle-Zélande et l'Italie entraîne automatiquement la qualification des All Blacks et de l'Afrique du Sud pour les quarts de finale de la Coupe du monde. A dix mois des Jeux Olympiques de Tokyo (24 juillet-9 août 2020), cette annulation va relancer les interrogations sur la capacité du Japon à accueillir des grandes compétitions internationales en raisons des risques naturels (tremblements de terre) et climatiques (typhons, forte chaleur humide en été) auxquels le pays est exposé.

Le typhon Hagibis, l'un des plus puissants des dernières décennies dans la région, devrait toucher ce week-end une large partie du Japon, où sont programmés plusieurs matches de la Coupe du monde de rugby ainsi que le Grand Prix de F1 du Japon sur le circuit de Suzuka, situé au sud-ouest de Tokyo. Actuellement classé comme typhon "violent", tout en haut de l'échelle d'intensité cyclonique au Japon, Hagibis se dirigeait vers le sud-est du pays, et pourrait fondre droit sur la région de Tokyo samedi, ont averti ce mercredi les météorologues japonais. "Le risque est vraiment réel, indique notre journaliste météo Guillaume Woznica. Le typhon se situe à 700 km de Tokyo, il va toucher la côte sud-est, c'est une quasi certitude, avec des vents à plus de 100 km/h dans la région. Il n'y a cependant pas de tempête en vue pour la phase finale".