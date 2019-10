Coupe du monde de rugby 2019 : le "Crunch" Angleterre-France menacé par le typhon Hagibis

INQUIÉTUDE - Le puissant typhon Hagibis a changé de trajectoire et se dirige ce mardi vers la région de Tokyo et ses environs, à quatre jours du match Angleterre-France, décisif pour la première place de la poule C. World Rugby suit de très près l'évolution de la trajectoire de cette nouvelle menace.

Au Japon, un typhon en chasse un autre. Après le typhon Mitag, qui avait un temps menacé le match France-USA (33-9) avant finalement de prendre la direction de la Corée du Sud, un nouveau phénomène climatique pèse au-dessus de la tête des Bleus. Selon de nouvelles prévisions de l'Agence météorologique japonaise (JMA), le puissant typhon Hagibis de catégorie 5 avec des rafales à 300 km/h a changé de trajectoire. Attendu à Fukuoka et Kumamoto en fin de semaine, jetant ainsi le doute sur la tenue d'Irlande-Samoa et de Pays de Galles-Uruguay, il se dirige désormais vers le sud-est de l'archipel, à savoir du côté de la région de Tokyo et Yokohama, où il devrait être déclassé en catégorie 2 avec des vents atteignant tout de même 100 km/h. C'est là que doivent se disputer deux matches décisifs du Mondial : Angleterre-France le 12 (à 10h15, en direct sur TF1 et en live commenté sur LCI) et Japon-Écosse le 13 octobre (à 12h15, en direct sur TMC). Samedi, le XV de France, déjà qualifié pour les quarts de finale après ses trois victoires lors de ses trois premiers matches, affronte le XV de la Rose pour la première place de la poule C. "Nous n'avons pas de contrôle sur la météo, nous nous préparons pour ce match et nous verrons ce qu'il se passe", a indiqué l'entraîneur adjoint anglais, Scott Wisemantel, interrogé suite à la publication de ce bulletin météorologique. Le lendemain, les "Brave Blossoms" défient l'Écosse, avec à la clé un billet pour les quarts de finale de "leur" tournoi.

"Il est trop tôt" pour parler report ou annulation

La JMA a annoncé que Hagibis "pourrait apporter de grosses rafales de vent et de fortes pluies dans le sud" de l'archipel. Mais, pour l'heure, "il est trop tôt pour déterminer la trajectoire exacte et les effets, s'il y en a, du typhon à ce stade, et comme pour les précédents avis, nous avons un solide plan de contingence prêt au cas où des conditions météorologiques pourraient avoir un impact sur des matches", a rappelé lundi 7 octobre World Rugby, l'instance qui régit le rugby à l'échelle internationale.

Les organisateurs, qui "suivent la situation de près", sont ainsi en mesure de changer le lieu ou de modifier l'heure du coup d'envoi d'une rencontre au cas où la météo pourrait affecter sa tenue. En cas d'annulation, chaque équipe se verrait accorder deux points, équivalant à un match nul (0-0), comme le prévoit le règlement de la Fédération internationale si un match du premier tour venait à ne pas être joué. Si ce scénario se réalisait, ce qui - vous l'aurez compris - est encore loin d'être fait, l'Angleterre, en tête de la poule C, le resterait après le partage des points avec les Bleus, qui prendraient la deuxième place.