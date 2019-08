Coupe du monde de rugby 2019 : la liste des 31 du XV de France annoncée le 2 septembre sur TF1

L'annonce sera réalisée dans "20h, Le Mag", séquence qui suit le journal télévisé de TF1. Après Didier Deschamps et Corinne Diacre, avant les Coupes du monde de football masculine en 2018 et féminine en 2019, Jacques Brunel aura droit à son tour aux honneurs de la grand-messe de la Une, diffuseur exclusif de la compétition, qui se déroulera au Japon du 20 septembre au 2 novembre. À cette occasion, le sélectionneur du XV de France y dévoilera le groupe définitif de 31 joueurs retenus pour disputer le Mondial et des 6 malheureux qui resteront à la maison. Dans la foulée de cette annonce, dont la forme n'est pas arrêtée, la Fédération française de rugby organisera un point presse dans les locaux de la chaîne, à Boulogne-Billancourt.





Mi-juin, le staff du XV de France avait présenté une liste élargie de 37 éléments, comprenant 6 réservistes. Les prochains tests-matches face à l'Écosse (le 24 août, à Murrayfield) et l'Italie (le 30 août, au Stade de France) devraient permettre à Brunel de figer définitivement son groupe. À deux semaines de la date butoir, il n'a testé que 28 joueurs sur les 37 sélectionnés.