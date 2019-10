Coupe du monde de rugby : le "Crunch" Angleterre-France délocalisé voire annulé à cause du typhon Hagibis ?

CRAINTES - Face à la menace du puissant typhon Hagibis, le sort du match Angleterre-France, programmé samedi 12 octobre, est en suspens. Il pourrait être soit délocalisé à plus de 900 kilomètres de Yokohama soit tout bonnement annulé. D'autres rencontres, dont le décisif Japon-Écosse, pourraient aussi être impactées.

La menace se fait de plus en plus pressante. Actuellement en route Tokyo et ses alentours, le typhon Hagibis, annoncé comme l'un des plus puissants de cette dernière décennie, est sur le point de chambouler le calendrier de la Coupe du monde au Japon. Preuve du danger imminent, World Rugby, l'instance qui régit le rugby à l'échelle internationale, a annoncé ce mercredi 9 octobre la tenue d'une conférence de presse jeudi (12h heure locale, 5h en France) "pour fournir des informations concernant l'impact programmé du typhon Hagibis sur les derniers matches des phases de poules ce week-end."

Selon les dernières prévisions de l'Agence météorologique japonaise (JMA), l'événement climatique doit toucher la région de Tokyo samedi, le jour de la rencontre Angleterre-France (à 10h15, en direct sur TF1 et en live commenté sur LCI) à Yokohama. Comme indiqué par la Fédération internationale, les organisateurs peuvent changer le lieu ou de modifier l'heure du coup d'envoi d'une rencontre au cas où les conditions affecteraient sa tenue. Mais, alors que l'option d'un huis clos délocalisé à Ōita est envisagée pour garantir l'équité de la compétition, la possibilité d'une annulation n'est pour l'heure pas exclue.