Coupe du monde de rugby : le typhon Mitag s'éloigne, le match France-USA maintenu

MAINTIEN - Le typhon Mitag, qui menaçait la tenue du match France-États-Unis, ce mercredi à Fukuoka (9h45), s'éloigne du Japon, selon un dernier bulletin météo. Un soulagement pour le XV de France qui craignait le scénario catastrophe qui aurait découlé d'une annulation de cette rencontre.

La menace de typhon qui pesait sur le XV de France a été levée. Programmée à Fukuoka mercredi 2 octobre (à 9h45, en direct sur TF1 et en live commenté sur LCI), la rencontre opposant la France aux États-Unis va avoir lieu comme prévu. "La décision a été prise après consultation de nos experts météo et de l'agence météorologique japonaise, qui confirme que le typhon Mitag baisse en intensité, et emprunte une trajectoire plus à l'ouest de la côte japonaise et en conséquence n'aura pas d'incidence sur le match", ont indiqué les organisateurs. World Rugby avait averti dimanche 29 septembre les deux sélections d'un possible risque d'annulation. "Dans le cadre de nos nombreuses solutions possibles en cas d'imprévu, si le match n'avait pu être joué à Fukuoka, un autre stade aurait été utilisé", a précisé l'instance qui régit le rugby au niveau international.

Interrogé ce lundi, après l'annonce de sa composition d'équipe pour affronter les États-Unis, le sélectionneur tricolore Jacques Brunel a affiché une mine plutôt sereine après avoir la publication du dernier bulletin météo. "Les dernières indications reçues nous laissaient penser que le typhon s'éloignait de nous pour s'en aller vers la Corée. On ne serait quasiment pas concerné. On a regardé d'un peu plus près, comme pour le dernier match contre l'Argentine (23-21), d'ailleurs où l'on nous avait annoncé de la pluie et du vent. On s'était préparé en conséquence et finalement, il n'y a rien eu", a-t-il expliqué, assurant que les Bleus n'y pensaient pas trop. "On a évoqué la météo sans trop s'y attarder non plus, parce que quelques fois cela peut être perturbant de réduire son activité en pensant à un contexte calamiteux pour que finalement, il ne se passe rien."