Coupe du monde de rugby 2019 : les Bleus, à la conquête du Japon

JT 13H - L'aventure japonaise a débuté depuis quelques jours pour le XV de France. Entraînements, cérémonies, fêtes... les Bleus ont beaucoup à faire.

Si l'ouverture de la Coupe du monde de rugby 2019 est prévue ce 20 septembre, les Bleus, eux, avaient rejoint le Japon plus d'une semaine auparavant. Depuis dix jours, ils enchaînent les visites et les cérémonies, accueillis avec les honneurs. Des moments de partage et de découverte que nos rugbymen apprécient. Mais entre les fêtes et les leçons de japonais, le XV de France n'oublie pas pour autant de s'entraîner. Ce 21 septembre, il dispute son premier match contre l'Argentine.



