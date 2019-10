Coupe du monde de rugby : les Français Mauvaka et Ramos forfait pour le reste de la compétition

BLESSURES - Après Fofana et Bamba, le talonneur Peato Mauvaka et l'arrière Thomas Ramos ont déclaré forfait pour le reste de la Coupe du monde de rugby au Japon, rapporte l'AFP. Les deux joueurs français devraient être remplacés par Christopher Tolofua et Vincent Rattez.

C'est l'hécatombe au sein du XV de France. Après Wesley Fofana et Demba Bamba, deux nouveaux joueurs de l'équipe de France ont du déclarer forfait pour le reste de la Coupe du monde de rugby, alors que les Bleus comptent deux victoires en deux rencontres de poules face à l'Argentine (23-21) et les Etats-Unis (33-9). Ainsi, selon des sources concordantes à l'AFP, qui confirment les informations de L'Equipe et RMC Sport, le talonneur Peato Mauvaka et l'arrière Thomas Ramos, évoluant tous les deux au Stade Toulousain, souffrent respectivement d'une déchirure du psoas et d'un œdème à une cheville.

Tolofua et Rattez arrivent

Pour les remplacer, le staff du XV de France va appeler respectivement Christopher Tolofua, le talonneur de Toulon, et Vincent Rattez, évoluant à La Rochelle. Ce dernier, titulaire de deux sélections avec l'équipe de France, figurait parmi les six réservistes et avait suivi la préparation estivale avec le XV de France, sans toutefois jouer un seul match.

