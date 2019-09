Coupe du monde de rugby 2019 : les premières images du XV de France au Japon

Les joueurs du XV de France sont arrivés au Japon onze jours avant l'ouverture de la Coupe du monde de rugby. Ils ont été accueillis aux sons des tambours traditionnels japonais. À Fujiyoshida, les Bleus découvrent le pays et l'une de ses merveilles, le mont Fuji. Et à l'approche de l'entrée en lice contre l'Argentine, l'entraînement figure en bonne place dans leur programme.



