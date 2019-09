Coupe du monde de rugby 2019 : "Ka mate Ka mate", l'histoire et les secrets du haka des All Blacks

Le haka étant une danse, il est de fait chorégraphié et codifié précisément. Il est tout d'abord mené par un "leader". À la manière d'un pape, il est choisi par les joueurs eux-mêmes parmi les 15 titulaires. Ce n'est pas forcément le capitaine de l'équipe. Le plus souvent, mais pas toujours, il s'agit d'un joueur d'origine maori. "Il faut qu'il soit laid et effrayant. Étant donné que 99% des joueurs le sont, ce n'est pas un problème", expliquait sur ESPN, mi-sérieux, mi-rigolard, le troisième ligne néo-zélandais Liam Messam, qui a mené de nombreux hakas. "Il faut qu'il soit aussi confiant en lui-même, qu'il puisse s'exprimer librement sans s'occuper de ce que les autres peuvent penser", soulignait plus sérieusement le rugbyman du RC Toulon.





C'est le leader qui donne le ton, en déambulant et en hurlant des consignes à l'équipe, répartie sur plusieurs rangs. À son signal, ses partenaires s'accroupissent à moitié, les bras à l'horizontal au niveau du visage, en lançant un "Houuuuu" féroce. Le chef de meute entonne alors le premier couplet, en scandant et en détachant les syllabes, pour renforcer le caractère "guerrier" du haka. Les autres joueurs le rejoignent vocalement à partir du second couplet, en frappant leurs mains sur leurs cuisses puis en multipliant les gestes avec leurs bras et les regards méchants. L'ensemble dure 1 minute et 15 secondes. "Cela fait bouillir votre sang", décrivait le deuxième ligne Scott Barrett à CNN. "C'est quelque chose de spécial, c'est sûr."