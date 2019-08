Coupe du monde de rugby 2019 : le vétéran Sonny Bill Williams dans la liste des 31 All Blacks

Au Japon, Sonny Bill Williams sera, à 34 ans, le plus vétéran des All Blacks. "SWB" fait bien partie des 31 Néo-Zélandais, annoncés mercredi 28 août par Steve Hansen et amenés à disputer la Coupe du monde, du 20 septembre au 2 novembre. À l'instar du capitaine Kieran Read (33 ans) et du 2e ligne Sam Whitelock (30 ans), le centre va enfiler les crampons pour tenter de remporter sa troisième Coupe du monde, un exploit sans précédent. Malgré une saison marquée par les blessures, le méga-star du rugby à XIII et XV a réussi à gagner sa place dans le groupe néo-zélandais lors de la victoire 36-0 face à l'Australie.





Pour relever ce challenge inédit, à savoir remporter un troisième Mondial de suite et le quatrième en tout, Steve Hansen a choisi de convoquer neuf membres de l'équipe victorieuse en Angleterre en 2015. Celui-ci qui quittera ses fonctions après le Mondial a aussi donné sa chance à la nouvelle génération avec 19 joueurs qui feront leur début dans la compétition.