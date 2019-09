Christian Jeanpierre : "France-Argentine, c'est un match à la vie, à la mort"

PILIER - Au micro des grands événements sportifs sur les antennes du TF1, Christian Jeanpierre va vous faire vivre la Coupe du monde de rugby, qui se déroule au Japon jusqu'au 2 novembre. Il sera aux commentaires pour le premier match du XV de France face à l'Argentine, déjà capital pour l'avenir des Bleus dans ce Mondial.

À quelques heures de France-Argentine (samedi à 9h15, en direct sur TF1 et en live commenté sur LCI), c'est un Christian Jeanpierre qui piaffe d'impatience que LCI a retrouvé. Le parrain de l'association "Premiers de cordée" , qui publie le dico français-anglais du rugby "Sorry, Good Game !" (La Maison du dictionnaire), livre un regard passionné sur ce Mondial.

Il est la voix du rugby sur TF1. Piqué par le virus de l'ovalie, Christian Jeanpierre va vivre sa 5e Coupe du monde de rugby, qui débute vendredi 20 septembre au Japon. Au pays du Soleil levant, il va commenter toutes les rencontres du XV de France et les grosses affiches du tournoi, dont le match d'ouverture Japon-Russie (à 12h45, en direct sur TF1). Installé dans la cabine commentateur, il partagera le micro avec Dimitri Yachvili, l'ancien demi de mêlée du XV de France, consultant pour la Une pendant le Mondial et Christian Califano qui, depuis le bord du terrain, donnera son analyse sur les matches des Bleus.

LCI : C'est le jour J pour le Japon. Le groupe TF1 entre en mêlée. Quel est le dispositif pour ce Mondial ?

Christian Jeanpierre : La Coupe du monde sera diffusée en intégralité et en exclusivité sur TF1, TMC et MyTF1. Pour couvrir les la totalité des 48 matches du tournoi, il y aura trois équipes de commentateurs : François Trillo et Benjamin Kayser, Nicolas Delage et Olivier Magne et, enfin, Dimitri Yachvili et moi-même. Christian Califano nous accompagnera au bord du terrain pour les matches des Bleus. "Le Mag de la Coupe du monde" sera présenté par Denis Brogniart et diffusé avant et après les rencontres, autour de Clémentine Sarlat, Vincent Clerc, Yannick Nyanga et Patrice Collazo, l'entraîneur de Toulon.

LCI : Vous allez commenter France-Argentine ce samedi. On parle d'un match déjà décisif pour les Bleus...

Christian Jeanpierre : C'est le match qui va donner le ton du tournoi. C'est la première fois dans l'histoire d'une Coupe du monde de rugby qu'il y a une rencontre couperet si tôt pour une nation. Je trouve cela génial parce qu'on sera tout de suite dans le bain. Il n'y a pas de montée en puissance à attendre. L'équipe de France doit être là d'entrée et montrer qu'elle en veut. Il n'y a pas de joker dans le groupe (qui compte aussi les Tonga, les États-Unis et l'Angleterre, ndlr). Je m'attends à un engagement terrible. C'est incroyable, quand même, on attaque par un huitième de finale. C'est un match à la vie, à la mort.