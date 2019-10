Coupe du monde de rugby : après la victoire de l’Angleterre contre l’Argentine, le XV de France qualifié si...

CALCULS - La large victoire du XV de la Rose, ce samedi contre l'Argentine (39-10), a considérablement ouvert la route des Bleus pour sortir de la "poule de la mort". Projection, avant le crucial France-Tonga de dimanche.

Le XV de France, après deux matchs à ce stade (il faut en disputer quatre en tout dans cette phase de groupes), compte 9 points, tandis que l’Angleterre et l’Argentine, après trois rencontres, en cumulent respectivement 9 et 6. Mathématiquement, les Tricolores n’ont donc plus besoin que de 2 points supplémentaires pour mettre les Pumas à distance et ainsi éviter les affres d’une humiliante élimination prématurée. Pour les obtenir, trois possibilités :

Toutefois, au-delà de cet aspect strictement comptable, l’équipe de France, après deux victoires inaugurales, face aux Argentins (23-21) et aux Etats-Unis (33-9), pour le moins brouillonnes, est plus en quête de confiance que de points. D’où l’idée générale, au sein du groupe et du staff, de ranger la calculette et de se rendre la qualification confortable en battant largement les Tonga, avant la "finale" de ce groupe C, le 12 octobre à Yokohama, contre l’Angleterre, qu'il conviendra de préparer le plus sereinement possible. Car durant un "Crunch", aucune chance que les Anglais changent quoi que ce soit de leurs bonnes vieilles habitudes. Et il ne sera alors plus, mais alors plus du tout temps de les remercier.