Courir un marathon en moins de deux heures ? Possible... mais pas avant 2032 !

TOUJOURS PLUS VITE - Oui, l'être humain pourrait un jour courir un marathon en moins de deux heures et battre le record actuel de 2h01mn39s. Mais pour atteindre ce nouveau record en course à pied, il faudra attendre (au moins) jusqu'en 2032, révèle une nouvelle étude.