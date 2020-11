Reconfinement : une nouvelle étude atteste du calvaire interminable vécu par le monde du sport

Des chiffres pour mettre des mots sur les maux. Au printemps, la crise sanitaire avait figé le monde du sport. Les restrictions imposées (fermeture, huis clos...) lors de ce reconfinement viennent enfoncer le clou pour des structures qui étaient déjà au bord du précipice. Depuis mars, les difficultés financières se sont accumulées. Et, désormais dos au mur et sans perspectives d'amélioration dans un futur proche, des clubs et des salles de sport craignent de devoir mettre la clé sous la porte.

Pour résister à cette crise sans précédent, une structure sur deux dispose seulement d'une réserve de trésorerie inférieure ou égale à six mois, selon le Conseil social du mouvement sportif (CoSMoS). Dans son étude que Le Monde a consulté avant sa mise en ligne jeudi 19 novembre, le syndicat patronal a interrogé ses adhérents sur leur situation économique et sociale. Cette enquête a été menée sur la base 1769 réponses, en grande majorité des structures de moins de sept salariés, d'employeurs associatifs (90,4%), professionnels (3,3%) et de loisirs récréatifs ou sportifs à but lucratif (6,3%). Elle a été arrêtée le 16 novembre dernier, à la veille des annonces de l'exécutif, qui débloqué pour près de 400 millions d'euros d'aides financières.